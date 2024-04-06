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На Дону суд вынес приговор 17-летнему виновнику смертельного ДТП

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В Ростовской области суд вынес приговор 17-летнему виновнику ДТП, из-за которого один подросток погиб, а еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

В феврале минувшего года в Ростове фигурант ночью ехал на автомобиле «Ford Focus» по улице Каскадной. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии 16-летний пассажир погиб на месте происшествия, еще двое подростков, находившиеся в салоне автомашины, получили телесные повреждения.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ  — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортным средством. И назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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