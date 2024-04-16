На Дону стартовал чемпионат специалистов в области высоких технологий

Вчера, 15 апреля, в Ростовской области стартовал региональный этап чемпионата высоких технологий. Он проходит на базе Ростовского колледжа связи и информатики.

Соревнования продлятся до 19 апреля. Их участниками стали 20 конкурсантов из 9 колледжей и техникумов, прошедшие жесткий отбор на базе своего учебного заведения. Каждый из них являются флагманом по подготовке специалистов среднего звена в сфере информационных технологий.

Программа мероприятия состоит из нескольких компетенций. Одна из них — «Разработка виртуальных миров», которая включает разработку виртуальных сред для различных целей – игровой индустрии, обучения, тренингов, визуализации данных. При этом виртуальный мир может представлять собой CAD-модель, научную симуляцию или организованную тем или иным образом базу данных.

Еще одна компетенция — «Специалист по анализу данных». Им является человек, который отвечает за сбор, анализ, интерпретацию данных и помогает организации принимать правильные решения. Такие специалисты всегда найдут трудоустройство в ИТ-компаниях малого и среднего бизнеса, ИТ-подразделениях крупных компаний и предприятий всех промышленно-экономических направлений деятельности.

«Цифровые возможности для бизнеса» — это третья компетенция чемпионата. Такие специалисты отвечают за подключение цифровых технологий и инструментов для усовершенствования бизнес-процессов, увеличения производительности предприятия и лояльности клиентов.

С полной программой чемпионата можно ознакомиться по ссылке.

Источник DON24.RU

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