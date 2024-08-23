На Дону станет больше видеокамер для отслеживания природных пожаров

Мониторинг ландшафтных возгораний позволяет обнаруживать их на начальном этапе.

Система видеонаблюдения за природными пожарами в Ростовской области будет расширена и дополнена новыми камерами. Об этом сообщает ДПЧС по региону.

«Для контроля за природными пожарами в круглосуточном режиме функционирует региональная система интеллектуального видеонаблюдения, состоящая из 86 камер министерства природных ресурсов и экологии области; 121 муниципальной обзорно-поворотной камеры и 36 интеллектуальных муниципальных камер с распознаванием дыма и огня», — говорится в сообщении.

Система постоянно пополняется новыми современными камерами. В этом году она дополнилась 9 муниципальными обзорно-поворотными камерами. До конца года будут подключены еще 10 обзорно-поворотных камер. Их установят в Гуково, Ростове-на-Дону, Каменск-Шахтинском, Новочеркасске, а также в Аксайском, Цимлянском, Егорлыкском, Песчанокопском районах.

Благодаря системе дистанционного мониторинга природных пожаров с начала текущего года обнаружено на ранней стадии более 1000 ландшафтных и 17 лесных пожаров в Ростовской области.

Фото: Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)