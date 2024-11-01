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На Дону средства реабилитации участникам СВО предоставили после вмешательства прокуратуры

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Виновное должостное лицо наказано.

Новости Ростовской области

В Ростовской области прокуратура проводила проверку соблюдения законодательства в местном отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ. В итоге было установлено, что 9 участников специальной военной операции, имеющих инвалидность, не были обеспечены техническими средствами реабилитации, хотя по медицинским показателям в них нуждались.

По выявленным фактам прокуратурой внесено представление в адрес руководителя отделения Фонда. После вмешательства надзорного ведомства участники СВО были обеспечены техническими средствами реабилитации, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Виновное должностное лицо по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности, наложен штраф.

Фото: ВК прокуратуры Ростовской области

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Таганрогская правда
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