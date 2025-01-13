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На Дону средняя зарплата журналистов составляет 38-60 тысяч рублей

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13 января в стране отмечают День российской печати. Ростовская область вошла в топ-10 регионов страны по востребованности журналистов.

Новости Ростовской области

Аналитики hh.ru выяснили, как в России изменилась потребность в журналистах, какие требования к ним предъявляют редакции, какую заработную плату предлагают. В 2024 году в нашей стране было открыто около 4 тысяч вакансий для журналистов и корреспондентов. Чаще всего люди этих профессий требуются в Москве – на столицу приходится 30% вакансий. А вот Ростовская область вошла в топ-10 регионов страны по востребованности журналистов – 2% от всех подобных предложений в стране.

В минувшем году размер предлагаемой в донском регионе зарплаты составлял 38  621 — 60  000 рублей. А в целом по стране, согласно аналитическому сервису hh.ru «Люди в цифрах» — от 40 230 до 80 460 рублей. 61% вакансий для журналистов и корреспондентов на Дону рассчитаны на соискателей с опытом работы от одного года до трех лет, 19% подойдут людям без профильного опыта работы, еще столько же требуют от 3 до 6 лет опыта. Стаж свыше 6 лет необходим лишь в 1% случаев.

Работодатели рассчитывают, что у претендента будет высшее гуманитарное образование (желательно, профильное), а также навыки поиска, обработки и анализа информации. Важнейшее требование – это грамотная устная и письменная речь. Также приветствуется портфолио работ

В подавляющем большинстве случаев (79% вакансий) предполагается полный рабочий день в офисе, полностью удаленный формат предлагают только 14% вакансий.

Изображение от freepik

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День российской печати новости Ростовская область
Таганрогская правда
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