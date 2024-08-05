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На Дону создана структура по противодействию нелегальной занятости

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Межведомственную комиссию возглавил замгубернатора Андрей Пучков.

#Работа

При правительстве Ростовской области создана межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости. Об этом сообщила министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова.

Комиссия создана для решения одной из наиболее острых задач – повышения уровня официальной занятости населения в экономике региона. Возглавил комиссию замгубернатора Ростовской области Андрей Пучков.

В сообщении на сайте правительства говорится, что в настоящее время в Ростовской области на постоянной основе идет работа «по предупреждению, сокращению и недопущению возникновения неформальной занятости».

Должностными лицами Госинспекции труда в Ростовской области осуществляются профилактические визиты на предприятия «для проведения консультационной поддержки работодателей по вопросам соблюдения норм трудового законодательства, предупреждения производственных рисков и недопущения нарушений трудовых прав работников».

В прошлом году донским минтруда были разработаны методические рекомендации по организации работы муниципальных межведомственных комиссий, которые будут заниматься снижением уровня теневой (неформальной) занятости и легализации трудовых отношений в Ростовской области.

Фото: Телеграм-канал минтруда РО

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Таганрогская правда
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