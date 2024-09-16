На Дону состоялось открытие фотовыставки «Семьи героев»

В торжественной церемонии открытия приняли участие подопечные филиала фонда «Защитники Отечества».

Фотопроект стартовал на площадке Историко-этнографического музея в селе Чалтырь Мясниковского района. Выставка посвящена подвигам наших защитников и их семьям. За каждой фотографией стоит уникальная судьба, наполненная гордостью, надеждой и благодарностью.

«Этому яркому, трогательному, берущему за душу событию предшествовала большая подготовка. Для фотосессии мы, совместно с администрацией Мясниковского района и молодежным парламентом, нашли визажистов, фотографа, сделали фотозону в местном Доме культуры, затем пригласили семьи наших воинов. Взяли интервью у участников проекта, чтобы написать важные, памятные слова о каждом бойце. Снимки оформили, распечатали, разместили на мольбертах, подготовили экспозицию. Пригласили участников и организовали чаепитие после торжественной части», — вспоминает социальный координатор ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Хочкиян.

Выставка будет работать в музее в течение месяца, вход свободный.

Затем экспозиция переедет в Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Вместе с фотопроектом музею будет передана районная Книга памяти о воинах специальной военной операции.

Фото пресс-службы ростовского филиала фонда «Защитники Отечества»