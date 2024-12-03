На Дону снизилась число аварий и жертв ДТП

На территории региона практически не происходит дорожно-транспортных происшествий, вызванных плохими дорожными условиями, утверждают областные власти.

В Ростовской области с начала года произошло снижение основных показателей аварийности, сообщает пресс-служба донского правительства. Лучшую статистику показали осенние месяцы. Так, по итогам ноября 2024 года по сравнению с ноябрем 2023-го, на 27,2% снизилось общее количество дорожных аварий, на 48% было меньше погибших, на 23,3% — пострадавших.

Областные власти связывают улучшение показателей аварийности с успешной профилактической работой, особенно среди детей и подростков. Например, в сентябре текущего года на территории Ростовской области не было ДТП, в которых бы погибли несовершеннолетние, хотя в первый месяц учебного года, как правило, возрастает детский травматизм в ДТП.

По словам первого заместителя министра транспорта Ростовской области Инны Володиной, «сегодня на территории региона практически не происходит аварий, вызванных плохими дорожными условиями». В 90% случаев в ДТП виноваты водители, нарушившие ПДД.

В частности, на 60% наблюдается рост аварий, совершенных лицами без водительских прав или севшими за руль нетрезвыми.

Инна Володина рассказала о мероприятиях по созданию условий для комфортного и безопасного передвижения по дорогам Ростовской области. С начала этого года установлено 4458 дорожных знаков, 6107 — заменено. Установлено порядка 7948 метров барьерного ограждения, еще 24 248 метров — обновлено. Установлено 11176 дорожных сигнальных столбиков, устранено около 266,7 тысячи м2 дефектов покрытия, устроено 235 км выравнивающего слоя, а также нанесена разметка на всей сети региональных дорог общей протяженностью более 7000 км.

Разделение встречных транспортных потоков — еще одна действенная мера по снижению аварийности и травматизма на дорогах. В текущем году такое разделение было выполнено на 33 участках региональных дорог, общая протяженность которых превысила 17 км.

Также в текущем году в рамках работ по содержанию будет устроено освещение на 50 км автодорог, проходящих по населённым пунктам и являющихся потенциально аварийно-опасными по причине плохой видимости в темное время суток.

Фото: donland.ru