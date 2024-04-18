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На Дону снижается число преступлений, совершенных в отношении женщин

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В Таганроге работает «Кризисный центр помощи женщинам».

В правительстве Ростовской области под председательством замгубернатора Михаила Корнеева прошло заседание областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Его участники обсудили реализацию в донском в регионе положений Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы в сфере профилактики правонарушений.

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Благодаря комплексу принимаемых мер по итогам 2023 года в регионе удалось достигнуть снижения на 6,4% количества преступлений, совершенных в отношении женщин, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что важным направлением является развитие центров социальной адаптации для проживания женщин, подвергшихся жестокому обращению. Одним из таких учреждений является расположенный в Таганроге областной «Кризисный центр помощи женщинам». В нем могут получить защиту и убежище пострадавшие от психофизического насилия в семье дончанки. Кроме того, их обеспечивают социальным, юридическим и психологическим сопровождением для помощи в разрешении существующих проблем и предотвращении их в будущем.

Замгубернатора Михаил Корнеев отметил, что также на Дону действует 12 некоммерческих организаций, которые помогают женщинам, оказавшимся в тяжелых жизненных условиях.

Фото: Изображение от freepik

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