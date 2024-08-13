На Дону слесарям предлагают зарплату свыше 100 тысяч рублей

При этом средний диапазон зарплат слесарей в Ростовской области составляет 48 963 — 80 460 рублей.

Слесари — одни из самых востребованных и дефицитных специалистов в России в целом и в Ростовской области в частности. Эксперты hh.ru назвали зарплаты слесарей в донском регионе.

Так, на Дону в 2024 году открыто более 2 200 вакансий для слесарей. Чаще всего вакансии для специалистов по обработке металлов размещают в Ростове (46%). Порядка 17% всех предложений предполагает вахтовую занятость в других регионах. На данный момент в Ростовской области наблюдается острый дефицит слесарей: индекс конкуренции составляет всего 0,9 резюме на вакансию при нижней границе нормы в 4.

Средний диапазон зарплат в Ростовской области для слесарей согласно сервису «Люди в цифрах» составляет 48 963 — 80 460 рублей без учёта вахтовых предложений. Диапазон зарплат с вахтой начинается от 100 000 рублей. Медианная зарплата слесаря по итогам первого полугодия на Дону — 64 600 рублей.

Встречаются и предложения с зарплатой в 100 тысяч рублей и выше. Так, в Новочеркасске ищут слесаря механосборочных работ с зарплатой от 120 000 рублей на руки и вахтовым методом работы. На производство сельскохозяйственной техники в Ростове-на-Дону требуется слесарь-ремонтник на зарплату от 117 260 рублей на руки.

Минимальные же предложения в вакансиях с указанным уровнем заработной платы для слесарей в регионе — от 27 тысяч рублей.

Основные требования, которые компании в регионе предъявляют к слесарям, следующие: умение читать электротехнические схемы и другую техническую документацию, среднее профессиональное образование, наличие квалификации слесаря и разряда.

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