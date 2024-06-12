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На Дону система МТС ID за две недели предотвратила сотни нарушений ПДД несовершеннолетними

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Подростки создавали в Сети аккаунты для кикшеринга — краткосрочной аренды электросамокатов.

Новости Ростовской области

В Ростовской области заблокировали несколько сотен аккаунтов в сервисе кикшеринга МТС Юрент. Страницы в Сети принадлежали несовершеннолетним. Блокировка проходила с помощью сервиса аутентификации MTC ID.

Введенная система ужесточит доступ к электросамокатам и поспособствует уменьшению нарушений ПДД несовершеннолетними, — отмечается в сообщении центра по связям с общественностью МТС в Ростовской области.

Внедрение сервиса МТС ID обеспечило быстрый вход в систему и обязательную проверку возраста. Поиск и блокировка аккаунтов несовершеннолетних происходил во всех городах присутствия сервиса в Ростовской области. Кроме того, МТС ID выявила и заблокировала почти 4000 аккаунтов по всей России. Больше всего несовершеннолетних зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани.

Информация о дате рождения передается в зашифрованном виде, что обеспечивает дополнительную безопасность для пользователей. Кроме того, данные о заблокированных аккаунтах никуда не отправляются.

В планах МТС Юрент — продолжить повышать культуру безопасного вождения среди пользователей электросамокатов. Одно из направлений этой работы — минимизация случаев использования сервиса несовершеннолетними.

В этом нам помогает МТС ID — новое рыночное решение для работы с авторизацией и данными клиентов, которое позволяет аутентифицировать пользователей со скоростью до двух секунд и обеспечивать правомерное использование площадок. Благодаря этой системе аккаунты детей уже стали блокироваться. Кроме того, повысился штраф до 10 тыс. рублей для взрослых, которые будут передавать детям свои аккаунты, — уточнил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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