На Дону Росздравнадзор заблокировал 59 объявлений о незаконной продаже лекарств

Лекарства, не имеющие сертификатов, сбывали аферисты через социальные сети.

За сутки Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал 59 таких объявлений.

«Незаконно распространялись лекарства для снижения давления, лечения сердечной недостаточности, кроворазжижающие препараты», — сообщает пресс-служба ведомства.

Росздравнадзор напомнил, что приобретение медикаментов у неизвестных поставщиков опасно для жизни и здоровья. Для реализации лекарств необходима лицензия на фармацевтическую деятельность.

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