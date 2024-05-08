В Ростовской области близится к завершению ремонт автомобильной дороги поселок Тарасовский — слобода Большинка, сообщает региональный Минтранс.

Ремонт на участке дороги 1+000 — км 4+545 в Тагасовском районе ведется в рамках нацпроекта. Рабочие завершают устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, выполнено порядка 90% работ. Сейчас подрядчиком выполняется устройство присыпных обочин, далее будет нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.

Согласно контракту, работы на участке протяжённостью более 3,5 км должны быть завершены до конца сентября текущего года, однако ремонт выполняется с опережением сроков.

Фото Минтранс РО