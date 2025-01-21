На Дону работники культуры, желающие работать в сельской местности, получат по 1 млн рублей

В 2025 году в Ростовской области стартует федеральная программа «Земский работник культуры». Она предусматривает компенсационную выплату участникам в 1 млн рублей.

Программа запущена по поручению Президента РФ по аналогии с уже действующими — «Земский учитель» и «Земский доктор».

«Регион получит субсидии на единовременные компенсационные выплаты работникам культуры, переехавшим на работу в рабочие поселки, поселки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек», — сообщили в донском правительстве.

Согласно квоте для Ростовской области, утвержденной Минкультуры России, компенсационную выплату в 1 млн рублей получат 15 работников культуры.

«Программа поможет решить проблему дефицита кадров на селе и в малых городах. Выплаты послужат стимулом для привлечения в организации культуры выпускников профильных образовательных учреждений и опытных профессионалов, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В настоящее время в Минкультуры Дона ведется подготовка к проведению конкурсных процедур, в том числе разработка соответствующих документов, которые потребуется принять на региональном уровне.

Фото donland.ru