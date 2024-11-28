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На Дону проводят проверку после ложного сообщения о теракте в аэропорту «Платов»

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В Ростовской области разыскивают нарушителя, который оставил ложное сообщение о возможном акте терроризма в аэропорту «Платов». Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Транспортные полицейские аэропорта «Платов» проводят проверку по факту сообщения о возможном акте терроризма. После получения информации была незамедлительно обследована территория аэропорта, в том числе с применением специальных технических средств и служебных собак. В результате опасных предметов обнаружено не было. Информация о существующей угрозе не подтвердилась.

«Проводятся мероприятия по установке гражданина, оставившего ложное сообщение об акте терроризма. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации», — пишет источник.

Шутнику, если его найдут, грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что в Ростове подросток забрался на крышу вагона и получил удар током.

Фото ВК аэропорт «Платов»

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Таганрогская правда
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