На Дону проверят информацию о противоправных действиях этнической группы

Сообщения о массовых драках и других незаконных деяниях появилась в социальных медиа.

Глава Следкома РФ взял на контроль проверку по информации о противоправных действиях этнической группы в Ростовской области, сообщает ведомство. Речь идет о массовых драках и «ненадлежащей реакции правоохранительных органов на противоправное поведение».

Сообщения об этом появились в социальных сетях. В них говорится, что этническая группа допускает незаконные действия на Дону уже в течение длительного времени, а правоохранительные органы не принимают необходимых мер по этому поводу. Руководителю регионального следкома поручено организовать проверку и доложить о ее результатах главе Следкома.

Фото: СУ СК РФ по РО