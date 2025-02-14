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На Дону проверят информацию о противоправных действиях этнической группы

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Сообщения о массовых драках и других незаконных деяниях появилась в социальных медиа.

Новости Ростовской области

Глава Следкома РФ взял на контроль проверку по информации о противоправных действиях этнической группы в Ростовской области, сообщает ведомство. Речь идет о массовых драках и «ненадлежащей реакции правоохранительных органов на противоправное поведение».

Сообщения об этом появились в социальных сетях. В них говорится, что этническая группа допускает незаконные действия на Дону уже в течение длительного времени, а правоохранительные органы не принимают необходимых мер по этому поводу. Руководителю регионального следкома поручено организовать проверку и доложить о ее результатах главе Следкома.

Фото: СУ СК РФ по РО

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Таганрогская правда
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