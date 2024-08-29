На Дону прошли масштабные проверки среди мигрантов

Об усилении контроля в этой сфере рассказали в донской полиции.

В Ростовской области, на территории донской столицы, а также Батайска, Аксайского, Белокалитвинского и Орловского районов прошли масштабные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля за соблюдением миграционного законодательства.

Кроме донской полиции, в них приняли участие сотрудники нескольких ведомств: УФСБ России по Ростовской области, Госавтоинспекции, военного комиссариата, Росгвардии и др. Всего в поле зрения правоохранителей попали 198 человек.

В итоге выявлено 15 административных нарушений, совершенных 11 иностранцами, в том числе по статьям о нарушении режима пребывания, незаконной трудовой деятельности. Шести натурализованным гражданам РФ вручены повестки в военкомат. Два иностранных гражданина при проверке предъявили поддельные документы о постановке на миграционный учет. Возбуждено 13 уголовных дел, аннулировано 5 видов на жительство в России, 2 разрешения на временное проживание и 25 патентов, принято решение о неразрешении въезда на территорию РФ 22 иностранцев, с миграционного учета снято 397 человек, которые были поставлены туда фиктивно.

Фото: МВД-Медиа