На Дону произошел крупный пожар в двух ангарах

Площадь возгорания составила 450 кв. метров.

В Ростовской области произошел крупный пожар — горели два ангара на площади 450 кв. метров. По данным ГУ МЧС региона, возгорание произошло в одном из хуторов Октябрьского сельского района. В горящих ангарах находились пиломатериалы и сено.

По предварительной информации, пострадавших нет.

К тушению были привлечены 38 человек личного состава и девять единиц пожарной техники. Чтобы локализовать пламя, им понадобилось около 40 минут.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по РО