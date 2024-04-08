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На Дону произошел крупный пожар в двух ангарах

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Площадь возгорания составила 450 кв. метров.

Новости Ростовской области

В Ростовской области произошел крупный пожар — горели два ангара на площади 450 кв. метров. По данным ГУ МЧС региона, возгорание произошло в одном из хуторов Октябрьского сельского района. В горящих ангарах находились пиломатериалы и сено.

По предварительной информации, пострадавших нет.

К тушению были привлечены 38 человек личного состава и девять единиц пожарной техники. Чтобы локализовать пламя, им понадобилось около 40 минут.

Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по РО

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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