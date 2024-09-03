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На Дону преступники похитили двух мужчин и заставили дать ложные показания

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В Ростовской области перед судом предстанут члены преступной группы, которые обвиняются в похищении людей и принуждении их к даче ложных показаний под угрозой убийством, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Трое жителей региона, один из которых на момент совершения преступления был адвокатом, в зависимости от роли и степени участия обвиняются сразу по четырем статьям УК РФ. В 2022 году они похитили двух мужчин, являющихся потерпевшими по уголовному делу о вымогательстве. Несколько дней фигуранты насильно удерживали их в съемной квартире в Ростове и угрозами принудили к даче ложных показаний в суде. А когда мужчины сделали то, что требовалось, их отпустили.

Также обвиняемые совершил подкуп еще одного потерпевшего в целях дачи им ложных показаний.

Сейчас следствием собрано достаточно доказательств и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что житель Ростова во время ссоры зарезал 24-летнего племянника.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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