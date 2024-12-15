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На Дону преступная группа теневых банкиров обманула клиентов на 2 млрд рублей

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В отношении ОПГ, состоящей из семи жителей разных регионов России, следователями полиции Ростовской области возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Новости Ростовской области

Уголовное дело возбуждено по ст. 210 УК РФ. Семеро граждан России обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Ранее им также были предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.

Предварительно установлено, что с 2020 по 2023 годы злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций они изготовили порядка тысячи поддельных распоряжений о переводе средств.

Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход — более 93 млн рублей. 

Подозреваемые задержаны сотрудниками силовых структур. Во время обысков в помещениях и офисах на территории Москвы, Московской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областей оперативники обнаружили и изъяли печати, компьютерную технику, средства связи, электронные ключи, банковские карты, документы, денежные средства в размере свыше 3 млн рублей.

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото из архива (МВД Медиа)

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Таганрогская правда
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