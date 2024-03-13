На Дону предприятие-фантом уличили в обороте 176 тон продукции животноводства



Ее происхождение осталось неизвестным, сертификаты отсутствовали.

Управлением Россельхознадзора по региону выявлена деятельность фантомной площадки ООО «Проммера», зарегистрированного в селе Чалтырь Мясниковского района Ростовской области.

По данным системы «Меркурий», на площадке осуществлялся ввод в оборот продукции животного происхождения «без указания сырья, из которого она изготавливалась». Также отсутствовали сертификаты и не были пройдены установленные законодательством процедуры подтверждения безопасности.

В сообщении ведомства говорится, что всего с нарушением было введено в оборот 176,6 тонн продукции неизвестного происхождения, среди которой были кормовой жом, морская кормовая ракушка, гранулированная люцерна, мякостная куриная мука, соевый жмых, кормовой мел и комбикорм для форелевых и осетровых рыб.

Продукция со столь разнообразным, но сомнительным составом отгружалась на предприятия Ставропольского и Краснодарского края, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Ярославской областей, а также в донском регионе.

В Россельхознадзоре выявленный прецедент отнесли к разряду экономических преступлений. Выехав по адресу регистрации площадки, специалисты ведомства прибыли в административное здание, в котором располагается местное отделение политической партии и кабинет нотариуса. В то же время никаких признаков производства и переработки продукции по указанному адресу обнаружено не было.

В настоящее время Россельхознадзором в адрес природоохранной прокуратуры, МВД и налоговой службы направлены материалы для принятия соответствующих мер реагирования.

Фото: страница ВК Управления Россельхознадзора по РВАОиРК