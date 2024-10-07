На Дону появится научно-производственный центр беспилотных авиационных систем

Об этом 7 октября рассказал министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев на заседании правительства Ростовской области.

В состав новой структуры войдут центр коллективного пользования, образовательная, административная и производственная инфраструктура площадью не менее 2,5 тысячи квадратных метров. Учредителем некоммерческой организации «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Ростовской области» выступает Минпромэнерго региона.

«Центр БАС планируем разместить на территории Ростова. Также рассчитываем на получение мер федеральной господдержки, которые помогут его оснастить», — приводит donland.ru слова министра.

Отметим, что субсидии на реализацию проектов по разработке, испытанию, производству и обучению по применению БАС выделяются в рамках профильного федерального проекта нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Фото donland.ru