На Дону подписчиками госпабликов стали более 2 млн человек

Больше двух миллионов пользователей соцсетей в Ростовской области являются подписчиками госпабликов. А их на Дону насчитывается свыше 5,5 тысяч. Это паблики администраций муниципалитетов, детских садов, школ, больниц и тд.

С их помощью, пользователи получают различную актуальную информацию, а также официальные сообщества служат каналом коммуникации между гражданами и госучреждениями.

1 декабря исполняется два года с момента, как начал действовать закон о госпабликах. В преддверии этой даты на площадке АНО «Диалог Регионы» состоялось выездное заседание Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Депутаты обсудили, как реализуется этот закон и какие перспективы открываются для развития экосистемы официальных сообществ в социальных сетях.

По словам инициатора закона, председателя комитета Александра Хинштейна, в целом по России с начала 2024 года через соцсети поступило более 7 млн обращений граждан, и 65% из них были направлены через госпаблики.

«Главная задача, которую мы перед собой ставили, разрабатывая и принимая этот закон, — обеспечить прямую и простую коммуникацию между любым гражданином и органами власти на всех уровнях. Сегодня сообщество с меткой «госорганизация» — это гарантия достоверной информации и безопасной цифровой среды вокруг человека. Важно, чтобы гражданин на отечественных площадках не только узнавал о работе учреждения, но и мог написать о своей проблеме и получить помощь», – заявил Александр Хинштейн.

Всего в России насчитывается 175 тысяч госпабликов. Более половины из них связаны со страницами образовательных учреждений и детских садов. Аудитория этих официальных сообществ превышает 50 млн уникальных пользователей.

Закон о госпабликах предписывает каждому госучреждению иметь свою страницу в соцсетях. В свою очередь, такое решение получило широкую поддержку среди россиян, считает генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 33% россиян читают и подписаны на госпаблики. Для нас это большая ответственность. Одна из следующих задач — работа над точками роста: создание универсального набора функций в паблике для граждан независимо от масштаба страницы, поддержка администраторов страниц, повышение качества контента. В приоритете — польза для человека», – отметил Владимир Табак.

Напомним, закон о госпабликах, вступил в силу в 2022 году. Он обязал органы власти, а также федеральные, региональные и муниципальные учреждения, вести страницы в соцсетях. Для реализации и поддержки проекта в интернете было обучено 203 тысяч специалистов из госорганизаций, которые управляют официальными сообществами.

Фото: авторство АНО «Диалог Регионы»