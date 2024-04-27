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На Дону подписавшие контракт военнослужащие проходят обучение на полигоне ЮВО

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Замгубернатора Вадим Артемов посетил областной пункт отбора.

Новости Ростовской области

Очередная команда военнослужащих-контрактников из Ростовской области направилась на один из полигонов Южного военного округа (ЮВО) для прохождения обучения и боевого слаживания. Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Он уточнил, что дончане будут проходить службу в именном подразделении Ростовской области. В сообщении регионального правительства говорится, что собрать необходимые для подписания контракта и прохождения медкомиссии документы помогли сотрудники пункта отбора, расположенного в донской столице на ул. Оганова, 22. Пункт работает и выходные, и в праздничные дни.

Замгубернатора посетил пункт отбора, ознакомился с работой врачебных комиссий и пообщался с дончанами, которые приняли решение подписать контракт.

Что касается денежных выплат, получает житель Ростовской области, заключивший контракт с Минобороны, то это единовременная выплата от военного ведомства в размере 195 тысяч рублей, кроме того, с 1 апреля 2024 года граждане, заключившие контракт с МО на год и более, получают из регионального бюджета единовременную выплату в размере 700 тысяч рублей.
Военнослужащие именного подразделения дополнительно получат еще 300 тысяч рублей.
Ежемесячное денежное довольствие контрактников составляет от 210 тысяч рублей.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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