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На Дону под колесами авто погиб пешеход

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Водитель автомобиля «ГАЗ» не заметил человека на дороге при движении задним ходом.

Новости Ростовской области

За прошедшие сутки в Ростовской области случилось пять дорожно-транспортных происшествий, в которых четверо пострадали и один человек погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Четыре аварии произошли с участием пешеходов, одна — по причине съезда с дороги, по предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Смертельное ДТП произошло в 530 метрах от 163-го км автодороги Ростов-на-Дону — Волгодонск. Водитель автомобиля «ГАЗ», по предварительным данным, не убедился в безопасности своего маневра при движении задним ходом.

Трое пешеходов были травмированы на дорогах донской столицы, двое из них — по причине нарушения водителями проезда пешеходных переходов. Один пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, хотя «зебра» была неподалеку.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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