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На Дону отремонтируют 39 км дорог, ведущих к учреждениям образования

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Речь идет о 32 участках дорог в 11 муниципалитетах.

Новости Ростовской области

В Ростовской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году пройдет ремонт дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. Речь идет не только об улично-дорожной сети населенных пунктов, но и о региональных и межмуниципальных дорогах, по которым курсируют школьные автобусы.

По данным регионального минтранса, в текущем году в Ростовской области будет отремонтировано 32 участка автодорог в 11 муниципальных образованиях области общей протяженностью 39 км. Всего по России таких дорог будет приведено в нормативное состояние 2,5 тыс. километров.

В минтрансе сообщили, что, в частности, под Таганрогом в хуторе Большая Кирсановка Матвеево-Курганского района отремонтируют внутрипоселковую дорогу по улице Мира от границы хутора до жилого дома № 44. Данная улица является частью подъездного пути к школе, детскому саду и дому культуры, а также к памятнику воинам Великой Отечественной войны и православному храму.

Фото: минтранс РО

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Таганрогская правда
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