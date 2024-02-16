Главная » Новости Ростовской области

На Дону открыли второй корпус исправительного центра для осужденных

На чтение 2 мин Просмотров 21 Опубликовано

Преступивших закон граждан в новом центре обучают новым специальностям и проводят воспитательную работу.

Новости Ростовской области

В Ростовской области на базе Исаевского машиностроительного завода (ИМЗ) открылся второй корпус исправительного центра для осужденных к принудительным работам.

Новое двухэтажное модульное общежитие на 110 мест построено на средства предприятия. В здании предусмотрены все удобства для комфортного проживания и повседневного быта осужденных: комнаты для приготовления и приема пищи оборудованные необходимой техникой и мебелью, прачечные и бытовые помещения, комната для религиозных обрядов и воспитательной работы, сообщает правительство региона.

Осужденных обучают нескольким профессиям и проводят с ними воспитательную работу. Территория исправительного центра оснащена системой видеонаблюдения и контролируется сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

Первый корпус исправительного центра на 90 мест был открыт в 2022 году. Таким образом, к настоящему времени , с учетом второго корпуса, центр может вместить 200 мужчин, нарушивших закон и вставших на путь исправления. Сейчас в центре находится 132 осужденных.

В связи с развитием практики применения наказания в виде принудительных работ ГУФСИН России по Ростовской области создано 575 мест в четырех изолированных участках, функционирующих как исправительные центры для отбывания наказания в виде принудительных работ. На данный момент три из них с общим лимитом наполнения 415 мест введены в эксплуатацию и функционируют, говорится в сообщении.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика