На Дону открыли второй корпус исправительного центра для осужденных

Преступивших закон граждан в новом центре обучают новым специальностям и проводят воспитательную работу.

В Ростовской области на базе Исаевского машиностроительного завода (ИМЗ) открылся второй корпус исправительного центра для осужденных к принудительным работам.

Новое двухэтажное модульное общежитие на 110 мест построено на средства предприятия. В здании предусмотрены все удобства для комфортного проживания и повседневного быта осужденных: комнаты для приготовления и приема пищи оборудованные необходимой техникой и мебелью, прачечные и бытовые помещения, комната для религиозных обрядов и воспитательной работы, сообщает правительство региона.

Осужденных обучают нескольким профессиям и проводят с ними воспитательную работу. Территория исправительного центра оснащена системой видеонаблюдения и контролируется сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

Первый корпус исправительного центра на 90 мест был открыт в 2022 году. Таким образом, к настоящему времени , с учетом второго корпуса, центр может вместить 200 мужчин, нарушивших закон и вставших на путь исправления. Сейчас в центре находится 132 осужденных.

В связи с развитием практики применения наказания в виде принудительных работ ГУФСИН России по Ростовской области создано 575 мест в четырех изолированных участках, функционирующих как исправительные центры для отбывания наказания в виде принудительных работ. На данный момент три из них с общим лимитом наполнения 415 мест введены в эксплуатацию и функционируют, говорится в сообщении.

Фото: donland.ru