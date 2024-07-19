На Дону объявлено штормовое предупреждение о ливнях с грозой

До конца 19 июля в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. ГУ МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение.

«По данным Ростгидромета, вечером 19 июля и в течение 20 июля местами по Ростовской области ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют при выходе на улицу быть внимательными и осторожными, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Также на 20 июля объявлено штормовое предупреждение о сильной жаре — до +40°…+42° — в южных и юго-восточных районах Ростовской области.

Фото из архива «Таганрогской правды»