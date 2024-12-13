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В Таганроге на базе АНО «Луч Надежды» работает Добро.Центр

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В трех городах Дона — Батайске, Таганроге и Шахтах в 2025 году обновят три Добро.Центра.

Новости Таганрога

Кроме того, за последние шесть лет за счет федерального и регионального бюджетов обновлена инфраструктура и материально-техническое оснащение 29 коррекционных школ, в которых обучаются более 4,5 тысячи донских детей. Об этом сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

Обновление коррекционных школ для образования детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья стало возможно благодаря нацпроекту «Образование». Для учебных заведений было приобретено новое коррекционное, учебное, спортивное оборудование, современная мебель, проведен ремонт помещений. На эти цели из федерального бюджета выделено около 140 млн рублей, из регионального — более 150 млн рублей. В школах открыты учебные агрокомплексы, обновлены мастерские, работают фотостудии, студии декоративно-прикладного искусства, мультипликации, кабинеты логопедов, психологов и залы лечебной физкультуры.

«Несомненно, эти меры в комплексе расширяют возможности воспитанников коррекционных школ, содействует их трудоустройству и социокультурной адаптации», – подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Благодаря победе региона в нынешнем году во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» в регионе обновятся три Добро.Центра, в том числе и таганрогский. В них проведут косметический ремонт и обновят материально-техническую базу.

Напомним, что в Добро.Центрах добровольцы реализуют общественные проекты и получают необходимую поддержку во всех своих начинаниях. В Таганроге деятельность городского Добро.Центра ведется на базе АНО «Луч Надежды». Эта организация осуществляет социальную поддержку и защиту прав семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также ребят, содержащихся в центрах помощи детям, интернатах и психоневрологических интернатах.

Фото donland.ru

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коррекционные школы новости Ростовская область
Таганрогская правда
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