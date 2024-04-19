На Дону о мерах поддержки пострадавшим от подтоплений можно узнать по телефону 122

Операторы работают круглосуточно семь дней в неделю.

В Ростовской области получить ответы на вопросы об оказании мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территориях, пострадавших от подтоплений и паводков, можно по короткому номеру 122, сообщили в правительстве региона. Операторы работают круглосуточно в ежедневном режиме.

Позвонившим на номер 112 дончанам необходимо выбрать цифру 6 многоканального сервиса.

— Появление нового функционала Службы-122 связано со сложной паводковой обстановкой в ряде регионов России, — рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Павел Нудгин.

Что касается донского региона, по словам Нудгина, в настоящее время весенний паводок «проходит штатно, подтопляемых территорий не прогнозируется».

В правительстве также напомнили, что операторы-122 консультируют граждан, прибывших в Ростовскую область из ЛДНР, по вопросам, связанные с COVID-19, частичной мобилизацией и военной службой по призыву.

После набора короткого номера 122 голосовой помощник предложит выбрать одну из тем обращения:

цифра 1 — помощь при обращении по вопросам поступления на военную службу по контракту;

цифра 2 — консультации по вопросам частичной мобилизации и призыва в армию;

цифра 3 — вопросы, связанные с COVID -19;

цифра 4 — информирование по вопросам оказания помощи гражданам, вынужденно покинувшим территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины, находящимся на территории Ростовской области;

цифра 5 — консультации по вопросам возмещения части стоимости оплаченного туристического продукта;

цифра 6 — консультации по вопросам об оказании мер социальной поддержки лицам, проживающим на территориях, подвергшихся подтоплению при паводке.

Фото: donland.ru