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На Дону неизвестный водитель сбил насмерть пенсионерку на велосипеде и скрылся

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65-летняя женщина ехала по главной дороге на велосипеде.

Новости Ростовской области

В Ростовской области во вторник, 23 апреля, произошло смертельное ДТП с участием неизвестного автомобиля и велосипедиста.

По сообщению региональной ГИБДД, в станице Кочетковской неустановленный водитель, по предварительным данным, не предоставил преимущества в движении и сбил велосипед, на котором ехала 65-летняя местная жительница.

В результате ДТП женщина погибла на месте. Водитель место аварии покинул, его разыскивает полиция. Ему грозит ответственность по ст. 264 УК РФ (лишение свободы на срок от 5 до 12 лет).
Кроме того, водитель будет лишен прав на три года.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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