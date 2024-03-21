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На Дону начался сезон сезон активности иксодовых клещей

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Начинается работа по проведению противоклещевых обработок эпидзначимых участков.

Новости Ростовской области

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщает о начале сезона активности клещей в регионе. На сегодняшний день к медикам по поводу укусов клещами обратились 39 человека, из которых 10 – дети до 14 лет.

В сообщении говорится, что в донском регионе расположены природные очаги инфекций, представляющие опасность для населения. Это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ).

Чтобы минимизировать риски для населения Роспотребнадзором совместно другими заинтересованными структурами организуется работа по проведению противоклещевых обработок эпидзначимых участков, в том числе пастбищ, зон отдыха населения; а также сельскохозяйственных животных.

Что касается такого заболевания, как клещевоой вирусный энцефалит (КВЭ), то территория Ростовской области не является эндемичной, и случаи заболевания не зарегистрированы.

Однако, данное заболевание может быть завезено на Дон туристами, в связи с чем Роспотребнадзор рекомендует, выбирая места для поездок, уточнять эндемичность по КВЭ данных территорий.

Фото из архива (donland.ru).

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Таганрогская правда
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