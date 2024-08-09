На Дону на М-4 «Дон» дежурят 12 экипажей аварийных комиссаров

В июле им пришлось выезжать на помощь автомобилистам в Ростовской области почти две тысячи раз.

За прошлый месяц в помощь автомобилистам на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области бригады аварийных комиссаров выезжали 1996 раз, сообщает минтранс региона.

Более половины вызовов — 64% — были связаны с технической неисправностью автомобиля. В зависимости от сложности поломки авто аваркомы помогают заменить поврежденное колесо, вызвать эвакуатор или буксируют автомобиль до ближайшего безопасного места.

В 15% случаев выезд был связан остановкой транспорта в неположенном месте, еще в 7% аваркомы заправляли автомобиль, в которым кончился бензин. В 6% случаев экипажи помогли при ДТП, в 5% — при находке постороннего предмета, который мог представлять опасность.

В числе причин выезда на место аварийных комиссаров — выход человека на проезжую часть. Таких случаев было 1% от общего числа вызовов — всего 21 человек, большинство из которых передвигались вдоль скоростной автодороги в неположенном месте, говорится в сообщении ведомства.

Служба аварийных комиссаров действует на всех платных участках госкомпании «Автодор» круглосуточно и бесплатно. Вызвать экипаж можно по единому короткому номеру *2323. Время прибытия аваркомов в среднем — 15 минут.

Фото: минтранс по РО