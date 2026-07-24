На Дону на два дня объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

Непогода продлится в Ростовской области с 25 по 27 июля.

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за комплекса неблагоприятных погодных явлений, информирует региональное ГУ МЧС России.

С утра 25 июля и до утра 27 июля местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20–25 метров в секунду, а в отдельных районах — очень сильные дожди и ливни.

В связи с непогодой существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: возможны нарушения в работе систем жизнеобеспечения, обрывы линий связи и электропередач, а также затруднения в движении транспорта.

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает жителям о мерах безопасности при сильном ветре. Находясь дома, необходимо закрыть окна. На улице следует держаться подальше от деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередачи. Также рекомендуется обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

В случае угрозы жизни или здоровью необходимо звонить в службу спасения: со стационарных телефонов — «01», с мобильных — «101». Единый номер экстренных служб — «112».

Фото Сергея Плишенко