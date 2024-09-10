На Дону может появиться еще один день «сухого закона»

Общественники предложили запретить реализацию алкогольных напитков в Ростовской области 11 сентября — для популяризации отмечаемого в эту дату Всероссийского Дня трезвости.

Такая инициатива была озвучена в рамках брифинга «Трезвость — норма жизни», который прошел в донской столице, в центре развития предпринимательства «Новый Ростов», сообщает портал правительства региона.

На брифинге главный нарколог Ростовской области Елена Малышко представила актуальную информацию о ситуации с употреблением алкоголя, развеяла основные мифы об употреблении спиртсодержащих напитков и рассказала о результатах профилактических медицинских осмотров школьников и студентов, проведенных в этом году.

«Ситуация с алкоголизацией на Дону, благодаря эффективности антиалкогольной политики, стабильно улучшается, — отметила Елена Малышко. — Область входит в топ-20 самых трезвых регионов России. В 2023 году это было девятое место».

Отметим, что сейчас в Ростовской области запрещена реализация алкоголя в 1 сентября — в День знаний, в день выпускных вечеров в школах и 1 июня — в День защиты детей.

Фото: Image by pvproductions on Freepik