На Дону местный житель попал под уголовное дело за покупку и использование тайного устройства для аудиозаписи

Дело было заведено на основании материалов из ФСБ.

В Зимовниковском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело против 52-летнего местного жителя. Его подозревают в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ).

По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина, не имея лицензии, заказал через мобильное приложение интернет-магазина цифровой диктофон, замаскированный под USB-накопитель. Экспертиза подтвердила, что устройство относится к специальным техническим средствам для скрытой аудиозаписи. Подозреваемый использовал его в личных целях.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Ростовской области. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.