На Дону местная жительница регулярно избивала свою годовалую дочь

Возбуждено уголовное дело, женщина помещена под стражу.

Жительнице Ростовской области предъявлено обвинение в истязании своей малолетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, фигурантка в течение длительного времени, не только у себя дома, но и в гостях «умышленно наносила своей малолетней дочери удары руками по голове, в область лица, туловища и конечностей».

После возбуждения уголовного дела ребенок 2023 года рождения изъят из семьи. По ходатайству следователя подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении нее будет рассмотрен вопрос о лишении родительских прав.

В настоящее время в рамках уголовного дела выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также будет дана правовая оценка органам системы профилактики.

Фото: следком по РО