На Дону механика частной компании обвиняют в нарушении охраны труда, из-за чего погиб рабочий

Расследование по уголовному делу завершено.

В Аксае Ростовской области будут судить 46-летнего механика коммерческой организации по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщает региональный следком. Трагический случай произошел в прошлом году в ходе ремонта грузовика.

«По данным следствия, в 2024 году фигурант, будучи ответственным за безопасность при производстве ремонта и технического обслуживания транспортных средств, не проконтролировал соблюдение персоналом техники безопасности при работе с автотранспортом. В результате, во время ремонта грузового самосвала «ИПВ 6832М5», произошло опускание кузова в момент нахождения рядом с ним 19-летнего водителя. Водитель получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», — информирует источник.

Расследование данного уголовного дела завершено. Механик вскоре предстанет перед судом.

Фото: СУ СК РФ по РО