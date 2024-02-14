В Ростовской области одну из компаний подозревают в уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Донские таможенники установили, что одной из фирм в 2020-2022 годах ввозила из Китая несколько партий запчастей для газовых котлов стоимостью порядка 290 тыс. долларов США.

При декларировании компания заявила груз как «теплообменники», подходящие под ставку таможенной пошлины 0%. Однако в ходе таможенной проверки выяснилось, что товар был неверно классифицирован. Фактически он представлял собой части бытовых настенных газовых котлов со ставкой таможенной пошлины в размере 10% от стоимости товара. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 2,5 млн рублей.

По данному факту Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ — уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Фото Ростовской таможни