На Дону коммерсант пытался скрыть от уплаты налогов 12 млн рублей

В Ростовской области пойдет под суд руководитель коммерческой организации, который обвиняется в сокрытии денежных средств от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Фигурант возглавлял коммерческую организацию, которая занималась добычей декоративного и строительного камня. С августа по декабрь 2021 года зная, что у фирмы есть недоимка по налогам и страховым взносам, он использовал расчетные счета аффилированной организации для сокрытия денег. Сумма ущерба составила более 12 миллионов рублей.

В ходе следствия ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, был возмещен в полном объеме. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото rostov.sledcom.ru