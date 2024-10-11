На Дону к системе «Безопасный город» подключили функцию распознавания лиц

Более 250 камер имеют функцию биометрической аналитики.

В Ростовской области к системе «Безопасный город» подключили систему распознавания лиц.

Из 647 камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента, которые установлены в 16 городах и районах донского региона, 254 обладают модулем распознавания лиц. Это стало инновационным решением для Ростовской области, которая внедрила камеры с функцией биометрической аналитики одной из первых на Юге РФ, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Собранные данные анализируются с помощью специального программного обеспечения, которое может использоваться для поиска преступников, основываясь на фотографиях или скриншоте видеозаписи.

Ранее в системе «Безопасный город» было реализовано шесть видов видеоаналитики: распознавание госноменров автомобилей, вхождение в запрещенную зону, распознавание дыма и огня, оставленный в общественных местах бесхозный предмет и «нетипичное движение». Теперь в ней есть и распознавание лиц.

В настоящее время у правоохранительных органов есть доступ к камерам видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, торговых центрах, на социально значимых объектах, стадионах, вокзалах, в образовательных учреждениях, въездах-выездах из населенных пунктов и общественных пространствах в наиболее криминогенных районах. И этот перечень будет расширяться, уточнили в правительстве региона.

Фото: donland.ru