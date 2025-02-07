На Дону «Газпром» в прошлом году взыскал с должников более 1 млрд рублей

Около 16 тыс. исков было адресовано гражданам.

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» в 2024 году взыскал около 1,1 млрд рублей долга. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Всего за год газовая компания подала в суды 572 иска в отношении юридических лиц на сумму 1,4 млрд рублей и 15 836 исков в отношении физических лиц на сумму 351,1 млн рублей. В итоге суды удовлетворили 588 исков к юрлицам на сумму 1,1 млрд рублей и 15 079 исков к физлицам на 295,1 млн рублей.

Из общей суммы было взыскано около 1,1 млрд рублей. По ряду дел продолжается судебная работа.

В «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» сообщили, что взыскание задолженности в судебном порядке является «одной из мер в рамках комплексной работы с должниками». Перед подачей иска в суд компания неоднократно информирует должников о наличии долга, затем направляет уведомления об ограничении газоснабжения в случае неоплаты, а также «проводит другую досудебную работу».

Фото из архива «ТП»