На Дону фиксируют рост коронавируса

Инфекция чаще поражает людей в возрасте от 18 до 45 лет.

Региональный Роспотребнадзор проанализировал уровень заболеваемости в Ростовской области коронавирусной инфекцией и констатировал его рост. Об этом сообщает «Дон24».

«С 31-й недели отмечается тенденция роста заболеваемости. Так, на 33-й неделе было зарегистрировано 290 случаев, что в 1,5 раза больше числа зарегистрированных больных COVID-19 на 31-й неделе (187). Среднесуточный показатель темпа прироста за две календарные недели – 0,02%», – цитирует издание источник.

Отмечается, что COVID-19 чаще всего фиксируется в возрастной группе от 18 до 45 лет.

Санврачи напоминают, что в донском регионе в течение последнего года циркулирует штамм Omicron.

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