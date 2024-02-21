На Дону двум сотрудникам ЖКХ дали 9,5 и 11 лет за взятки

Взяточнику назначен срок — 10 лет лишения свободы.

В Октябрьском суде Ростова-на-Дону вынесен приговор в отношении двух бывших сотрудников МКУ УЖКХ Ленинского района. Оба признаны виновными виновными в получении взяток. По делу так же проходил 36-летний ростовчанин, которого признали виновным в даче взяток.

Следствием и судом было установлено, что с 2015-го по 2020 год сотрудники МКУ УЖКХ Ленинского района неоднократно получали взятки за незаконную передачу в частную собственность муниципальных квартир. Всего они получили 3,5 миллиона рублей.

Одному из взяточников, который был руководителем, присудили 11 лет колонии со штрафом в 17 млн рублей, второму — 9,5 лет колонии и 7,5 млн рублей штрафа.

Ростовчанину, который платил им деньги за незаконные решения, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 11 млн рублей.

Фото: следком по региону