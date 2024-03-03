На Дону двое взрослых и трое детей погибли от отравления газом

В Ростовской области пять человек, в том числе трое маленьких детей погибли в результате отравления бытовым газом. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, трагедия произошла в городе Каменске Шахтинском. Там в арендованной квартире были обнаружены тела 31-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей 5, 7 и 9 лет с признаками отравления бытовым газом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, — пишет источник.

Сейчас следователи осмотрели место происшествия, изъяли газовое оборудование и иные предметы, имеющие значение для расследования. А также назначили проведение необходимых экспертиз.

Фото rostov.sledcom.ru