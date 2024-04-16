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На Дону двое взрослых и ребенок пострадали в страшной аварии

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Сегодня, 16 апреля, в Ростовской области три человека, в том числе маленький ребенок пострадали во время серьезной аварии на М-4 «Дон», когда столкнулись автопоезд и легковой автомобиль. Об этом сообщает региональная Госавтоиспекция.

Новости Ростовской области

Авария произошла в 7.15 утра на 1068 км автодороги в Аксайском районе. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не выбрал безопасную дистанцию движения и врезался в ехавший в попутном направлении автопоезд «Sitrak» с полуприцепом. После этого легковушку отбросило на колесотбойный брус и она перевернулась.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля «Лада Приора» 1953 и 2018 годов рождения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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