На Дону двое братьев вымогали у женщины деньги и убили ее мужа

В Ростовской области суд вынес приговор двум родным братьям, которые признаны виновными в убийстве и вымогательстве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Один из фигурантов угрожал своей 35-летней знакомой распространением сведений о ее личной жизни. Он потребовал, чтобы женщина передала ему деньги и ювелирные украшения.

Опасаясь публичного распространения информации конфиденциального характера, потерпевшая передала злоумышленнику требуемые деньги и ценности на общую сумму более 126 тыс. рублей, — сообщили в ведомстве.

Супруг женщины, узнав о факте вымогательства, встретился с фигурантами дела в селе Самарском Азовского района. Во время дальнейшей ссоры братья поочередно нанесли мужчине множественные удары ножом. От полученных ранений он скончался в больнице.

Приговором суда одному из фигурантов дела назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Второму — 14 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото rostov.sledcom.ru