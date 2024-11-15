На Дону до 1,6 млн рублей повысили региональную выплату военнослужащим по контракту

Соответствующее постановление 15 ноября подписал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Таким образом, общая сумма единовременной выплаты контрактникам из Ростовской области с учетом федеральной увеличится с 1,7 до 2 млн рублей, сообщается на портале донского правительства. Единовременная региональная выплата увеличена с 1,3 до 1,6 млн рублей.

Получить выплату смогут граждане России и иностранцы, которые заключат контракт с Минобороны РФ в пунктах отбора на территории Ростовской области в период с 15 ноября по 31 декабря 2024 года.

Напомним, на Дону реализуется комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, в том числе им предоставляется компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ. Семьям участников спецоперации компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налогов.

Ветеранам оказывается содействие в поиске работы. Дети участников СВО обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92),;

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Фото: donland.ru