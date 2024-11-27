На Дону для матерей участников СВО провели мастер-класс по гончарному искусству

Хмурым осенним днем, когда с неба падал снег и дождь, мамы героев СВО отправились на мастер-класс в глиняную мастерскую, ведь душа требовала прекрасного.

Специалисты студии рассказали об искусстве обращения с глиной. Все гостьи разделились на две группы — одна села за гончарный круг, другая стала творить волшебство вручную.

Каждая участница создала не просто изделие, а свой особенный шедевр. Который потом будет согревать душу, наполняя ее теплом и приятными воспоминаниями.

«Такие творческие встречи для наших подопечных — хороший способ общения с интересными собеседниками и возможность найти занятие по душе», — прокомментировала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасева.

Отметим, что мастер-класс был организован ростовским филиалом фонда «Защитники Отечества» совместно с мастерской «Твоими глазами».

Фото пресс-службы фонда «Защитники Отечества»