На Дону директора дома-интерната арестовали за получение взяток

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора дома-интерната для престарелых и инвалидов, которая подозревается в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Социальное учреждение расположено в городе Красный Сулин. По версии следствия, его директор с 2016 по 2023 годы требовала, чтобы ее подчиненные передавали ей часть денег из начисленных им выплат стимулирующего характера. Находясь в служебной зависимости от фигурантки, сотрудники учреждения выполняли ее требования.

Всего за указанный период подозреваемая получила взятки на общую сумму более 6 миллионов рублей, — пишет источник.

Сейчас женщина заключена под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ – «Получение должностным лицом лично взятки за общее покровительство, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере». Ведется расследование.

Фото rostov.sledcom.ru